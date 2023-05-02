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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:38

Доцент кафедры института в Пятигорске пойдет под суд за взятку

Обвиняемый получил деньги от трех студентов за успешную сдачу зачета
Данил ЮРКОВ
Доцента кафедры института в Пятигорске осудят за взятку

Доцента кафедры института в Пятигорске осудят за взятку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пятигорске осудят доцента кафедры одного из институтов за мелкую взятку. В феврале 2023 года обвиняемый получил от трех студентов 9 тысяч рублей, чтобы те закрыли зачет по предмету «Психология». Против доцента возбудили уголовное дело за все три эпизода взяточничества.

— Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкая взятка), – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Доказательств вины обвиняемого собрано достаточно. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Там же решится дальнейшая судьба доцента.

— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.