Жительницу Ставрополья наказали на пьяную езду

Жительницу Ставрополья лишили прав за пьяную езду Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новоалександровске на Ставрополье во время рейдов по профилактике нетрезвого вождения поздно ночью в черте города автоинспекторы остановили автомобиль. За рулем сидела жительница соседнего населенного пункта, у которой были признаки опьянения. Сотрудники предложили пройти гражданке тест на алкоголь.

— Гражданка призналась, что перед поездкой употребляла спиртное. Прибор показал наличие более 0,5 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На женщину составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду. Автомобиль забрали на штрафстоянку. В Мировом суде гражданку лишили прав на 1,5 года, а также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.