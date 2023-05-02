На Ставрополье 19-летний парень попался с 56 граммами мефедрона

Фото: стоп-кадр

В Георгиевском округе Ставропольского края сотрудники полиции получили информацию о том, что 19-летний парень пытается сбыть наркотики. Автоинспекторы перехватили машину с подозреваемым, который сидел на пассажирском сидении. При виде правоохранителей молодой человек бросил на пол переднего пассажирского сидения полимерный пакет с 40 свертками с порошком.

— Оперативники изъяли пакет, в котором, согласно проведенной экспертизе, находилось наркотическое средство – мефедрон – массой около 56 граммов. Гражданина доставили в окружной отдел внутренних дел, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против парня возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемого посадили в СИЗО, расследование продолжается, после чего материалы дела направят в суд на рассмотрение.