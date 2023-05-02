Роман Левченко рассказал на площадке Кавказской инвестиционной выставки о функционировании электросетевого комплекса СКФО

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Генеральный директор группы «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко выступил одним из ключевых спикеров круглого стола «Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика», прошедшего сегодня на площадке Кавказской инвестиционной выставки-2023.

Глава крупнейшей электросетевой компании СКФО рассказал о том, как энергокомпания обеспечивает устойчивое функционирование электросетевого комплекса округа.

Роман Левченко отметил, что компания обеспечивает технологическое присоединение к сетевой инфраструктуре для социально-экономического развития регионов СКФО. Только по итогам 2022 года энергетики группы «Россети Северный Кавказ» в общей сложности выполнили порядка 18,3 тыс. заявок на техприсоединение к электрическим сетям компании и выдали потребителям суммарно 404,6 МВт мощности. В том числе по льготной категории 18 039 заявителям обеспечено 215,5 МВт.

«Особое внимание энергетики уделяют технологическому присоединению инфраструктуры, которая строится в регионах по национальным проектам. В 2022 году мы обеспечили электроэнергией 75 объектов в рамках нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», - уточнил Роман Левченко.

Роман Левченко также озвучил проблемные вопросы. В их числе – неудовлетворительная платежная дисциплина предприятий ЖКХ. Поскольку своевременные платежи за поставленный энергоресурс являются одним из основных источников финансирования модернизации энергообъектов, руководители предприятий жилищно-коммунального сектора, нарушая платежные обязательства, подрывают надежность электроснабжения регионов СКФО. Для решения этой проблемы энергокомпания находится в активной переговорной позиции с органами власти. Вопрос ликвидации долгов предприятияй коммунального сектора также на контроле Правительства России и Аппарата Полпреда Президента России в СКФО.

«К примеру, в Республике Дагестан по итогам 2022 года уровень платежей ЖКХ-предприятий составил всего 12 %, в Республике Ингушетия – 2,7 %. Это является в том числе следствием существующей тарифной недостаточности и принятия экономически необоснованных тарифных решений. Кроме того, в названных республиках традиционно высоким остается уровень потерь электрической энергии, что обусловлено, прежде всего, недобросовестными действиями аффилированных между собой независимых сетевых и энергосбытовых компаний», - уточнил Роман Левченко.

Спикер также рассказал о мероприятиях, которые активно реализует компания по выявлению и консолидации на базе «Россети Северный Кавказ» нестабильно функционирующих и бесхозяйных энергообъектов. Работа ведется в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации. Как уточнил Роман Левченко, благодаря эффективно проводимым мероприятиям в прошлом году на территории Республики Дагестан сформирована первая в России практика по постановке в Росреестре бесхозяйных линейных объектов на учет сетевой организацией, а также признанию за компанией в судебном порядке прав собственности на бесхозяйные объекты.