Невинномысские спасатели помогли выпавшему из гнезда совенку

Фото: соцсети мэра Невинномысска Михаила Миненкова

В городе Невинномысске на вызов приехали спасатели, но не чтобы спасти застрявшую кошку или помочь человеку. На этот раз специалистам пришлось иметь дело с совенком. Малыш выпал из гнезда, но самостоятельно вернуться домой у него не было возможности.

— В обед на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступил вызов о том, что во дворе на улице Гагарина лежит птенец совы. Как оказалось, малыша нашли местные жители, предположившие, что он выпал из гнезда, – написал в социальных сетях мэр города Михаил Миненков.

Спасатели приехали на место происшествия, надели спецодежду, поставили лестницу до гнезда и вернули совенка домой. Там его ждали два пернатых брата или сестры. Птенец не пострадал, а его жизни теперь ничего не угрожает.