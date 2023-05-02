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НовостиОбщество2 мая 2023 15:10

Невинномысские спасатели помогли выпавшему из гнезда совенку

Специалисты вернули малыша обратно
Маргарита КОТОВА
Фото: соцсети мэра Невинномысска Михаила Миненкова

Фото: соцсети мэра Невинномысска Михаила Миненкова

В городе Невинномысске на вызов приехали спасатели, но не чтобы спасти застрявшую кошку или помочь человеку. На этот раз специалистам пришлось иметь дело с совенком. Малыш выпал из гнезда, но самостоятельно вернуться домой у него не было возможности.

— В обед на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступил вызов о том, что во дворе на улице Гагарина лежит птенец совы. Как оказалось, малыша нашли местные жители, предположившие, что он выпал из гнезда, – написал в социальных сетях мэр города Михаил Миненков.

Спасатели приехали на место происшествия, надели спецодежду, поставили лестницу до гнезда и вернули совенка домой. Там его ждали два пернатых брата или сестры. Птенец не пострадал, а его жизни теперь ничего не угрожает.