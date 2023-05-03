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НовостиОбщество3 мая 2023 6:15

Густой туман в Ставрополе и Шпаковском округе ограничил видимость

Опасность аварийных ситуаций возрастает
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

На Ставрополь и Шпаковский округ утром 3 мая опустился густой туман, который ограничил видимость для движения автомобилей и пешеходов. Из-за этого возрастает опасность попасть в аварию. Автоинспекторы не рассказали, на каком расстоянии сохраняется видимость.

— Будьте внимательны, предметы в тумане появляются внезапно, избегайте необдуманных маневров обгона, держите дистанцию и боковой интервал, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Непогода застала как минимум трассу «Ростов-на-Дону – Ставрополь». На дороге плохо виднеются не только другие машины и люди, но и дорожные знаки. В такой ситуации можно не заметить крутой поворот и попасть в ДТП.