В Пятигорске без воды остались 42 улицы
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
В Пятигорске из-за аварийных работ на водопроводе д-150 миллиметров без воды остались 42 улицы. Ограничение ввели в среду, 3 мая, оно продлится с 9:00 по 15:00. Об этом сообщил мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов в социальных сетях со ссылкой на ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
- П. Золотушка;
- Х. Казачий;
- Р-он Ботанический сад;
- улица Ермолова;
- улица 50 лет ВЛКСМ;
- улица Февральская;
- улица Школьная;
- улица Пальмиро Тольятти;
- улица Беговая;
- улица Промышленная;
- улица Ивовая;
- улица Садовое Кольцо;
- тупик Эльбрусский;
- переулок Шумный;
- переулок Колхозный;
- улица Братская;
- улица Степная;
- улица Коллективная;
- переулок Проходной;
- улица Шатило;
- улица Калинкина;
- улица Спортивная;
- улица Кооперативная;
- улица Янышевского;
- улица Пионерская;
- улица Михалкова;
- улица Ипподромная;
- улица Огородная;
- улица Егоршина;
- улица Кипарисовая;
- улица Ольгинская;
- переулок Западный;
- 1-й переулок;
- 2-й переулок;
- 3-й переулок;
- 4-й переулок;
- 5-й переулок;
- 9-й переулок;
- 10-й переулок;
- проезд Невинномысский;
- улица Дорожная;
- улица 33 км.
Гражданам будут привозить воду в цистернах во время отключения. Для этого надо обратиться в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28 и оставить заявку.