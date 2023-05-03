В Пятигорске без воды остались 42 улицы Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Пятигорске из-за аварийных работ на водопроводе д-150 миллиметров без воды остались 42 улицы. Ограничение ввели в среду, 3 мая, оно продлится с 9:00 по 15:00. Об этом сообщил мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов в социальных сетях со ссылкой на ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ПЯТИГОРСКЕ 3 МАЯ

- П. Золотушка;

- Х. Казачий;

- Р-он Ботанический сад;

- улица Ермолова;

- улица 50 лет ВЛКСМ;

- улица Февральская;

- улица Школьная;

- улица Пальмиро Тольятти;

- улица Беговая;

- улица Промышленная;

- улица Ивовая;

- улица Садовое Кольцо;

- тупик Эльбрусский;

- переулок Шумный;

- переулок Колхозный;

- улица Братская;

- улица Степная;

- улица Коллективная;

- переулок Проходной;

- улица Шатило;

- улица Калинкина;

- улица Спортивная;

- улица Кооперативная;

- улица Янышевского;

- улица Пионерская;

- улица Михалкова;

- улица Ипподромная;

- улица Огородная;

- улица Егоршина;

- улица Кипарисовая;

- улица Ольгинская;

- переулок Западный;

- 1-й переулок;

- 2-й переулок;

- 3-й переулок;

- 4-й переулок;

- 5-й переулок;

- 9-й переулок;

- 10-й переулок;

- проезд Невинномысский;

- улица Дорожная;

- улица 33 км.

Гражданам будут привозить воду в цистернах во время отключения. Для этого надо обратиться в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28 и оставить заявку.