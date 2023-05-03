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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:15

Фермер со Ставрополья ответит в суде за мошенничество на 400 тысяч

Обвиняемый незаконно получил субсидии на возмещение затрат, которых не было
Данил ЮРКОВ
Фермер со Ставрополья пойдет под суд за мошенничество

Фермер со Ставрополья пойдет под суд за мошенничество

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края осудят главу крестьянско-фермерского хозяйства за мошенничество в крупном объеме. В мае 2020 года злоумышленник принес в минсельхоз заявление и подложные документы о производстве овощей. Их он не выращивал, но субсидии на возмещение части затрат попросил. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В результате указанных преступных действий мужчине выделены субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственных производителей в области растениеводства за счет бюджетных денежных средств в общей сумме более

400 тысяч рублей, которые были перечислены на его счет, – пишет ведомство.

Обвиняемый потратил деньги по собственному усмотрению. Но обман раскрыли, против фермера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.