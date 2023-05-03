Фермер со Ставрополья ответит в суде за мошенничество на 400 тысяч

Фермер со Ставрополья пойдет под суд за мошенничество Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края осудят главу крестьянско-фермерского хозяйства за мошенничество в крупном объеме. В мае 2020 года злоумышленник принес в минсельхоз заявление и подложные документы о производстве овощей. Их он не выращивал, но субсидии на возмещение части затрат попросил. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В результате указанных преступных действий мужчине выделены субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственных производителей в области растениеводства за счет бюджетных денежных средств в общей сумме более

400 тысяч рублей, которые были перечислены на его счет, – пишет ведомство.

Обвиняемый потратил деньги по собственному усмотрению. Но обман раскрыли, против фермера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.