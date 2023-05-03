Житель Краснодарского края перевернулся на автомобиле вблизи Ставрополя

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На подъезде к Ставрополю накануне утром водитель «Ауди-80», житель Краснодарского края разогнал транспорт до опасной скорости. Из-за этого автомобилист не справился с управлением, съехал в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.

На место происшествия вызвали автоинспекторов и скорую помощь для оказания помощи потерпевшему.

— С травмой головы в больницу доставлен 22-летний водитель, при госпитализации у него произведен забор крови для химико-токсикологического исследования, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Потерпевший получил права четыре года назад, за последние два года он не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.