Дома у ранее судимого жителя Ставрополя нашли плантацию из 113 кустов конопли

Фото: пресс-служба полиции Ставрополя

В Ставрополе сотрудники полиции получили информацию о том, что 47-летний ранее судимый местный житель выращивает у себя дома наркотики. Правоохранители приехали к гражданину, где нашли плантацию из 113 кустов конопли. «Садовода» задержали и отвезли в отделение.

— По словам мужчины, он создал благоприятные условия для культивирования растений в своей квартире, чтобы в дальнейшем собрать «урожай» и изготовить наркотическое средство для собственного употребления, – сообщили в пресс-службе полиции Ставрополя.

Против гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Расследование продолжается, после чего материалы передадут в суд на рассмотрение. Там решиться судьба злоумышленника.