Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В парке Победы города Ставрополя 5 мая откроют обновленную передвижную Стену памяти. На аллее парка установят 170 конструкций с 11 тысячами снимков участников ВОВ. В память о погибших солдатах в 16:00 зажгут свечи и возложат цветы, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Для того чтобы мероприятие не потеряло своей атмосферы, а даже приобрело более патриотичный характер, приняли решение провести его на Аллее Славы в парке Победы. Просторная аллея примет всех гостей, пришедших на тематическое мероприятие, – ведомство цитирует слова мэра города Ивана Ульянченко.

Одновременно с этим во время открытия Стены все желающие смогут написать слова поддержки солдатам России. Все послания отправят в зону СВО.

Уже 9 мая в Ставрополе перекроют 23 улицы с 6:00 по 00:00, а также остановят работу некоторых троллейбусов. Администрация обещает гостям и жителям города множество культурных и патриотических мероприятий.