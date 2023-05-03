Житель Ставрополья попал под следствие за избиение знакомого до смерти

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Красногвардейском округе Ставропольского края расследуют дело 35-летнего гражданина, которого обвиняют в избиении знакомого до смерти. Вечером 15 апреля 2023 года между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник с головы ударил потерпевшего в лицо, после чего два раза ударил его рукой в область головы. Мужчина упал на пол.

— После этого злоумышленник нанес потерпевшему еще один удар ногой в область головы, причинив тяжкий вред здоровью в виде перелома основания черепа. От полученных травм 46-летний мужчина через непродолжительное время скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается – следователи собирают доказательства вины злоумышленника.