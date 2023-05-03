СКФУ подписал первые соглашения на Кавказской инвестиционной выставке

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Фото: ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет подписал ряд соглашений на Первой Кавказской инвестиционной выставке. Об этом «КП-Ставрополь» сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие организовали Фонд Росконгресс и Министерство экономического развития РФ. Участники обсуждают вопросы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, мероприятия посетили председатель правительства России Михаил Мишустин и вице-премьер Александр Новак, который курирует СКФО.

Мероприятие организовали Фонд Росконгресс и Минэкономразвития РФ. Фото: ncfu.ru

В секции, на которой обсуждали импортозамещающие технологии, участвовал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Руководитель вуза сделал акцент на подготовке кадров и технологий, которые касаются ключевого сегмента экономики СКФО - аграрной промышленности.

- В подготовке кадров важен инновационный подход: подготовка специалиста с цифровыми компетенциями. Студенты СКФУ в 2022 году запустили 10 стартапов с компаниями партнерами и стали победителями конкурса инновационных проектов «Умник», - отметил Беспалов.

После круглого стола ректор СКФУ подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Кавказ.РФ Андреем Юмшановым. Стороны согласовали программу совместных проектов для студентов макрорегиона. Кроме того, один из крупнейших банков России» подписал соглашение с СКФУ об открытии проекта «Цифровая кафедра».

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