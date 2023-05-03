На Ставрополье автомобилист выехал на встречку и спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Георгиевске на Ставрополье, на улице Калинина, водитель ВАЗ-210540 вблизи пересечения с улицей Ессентукской решил обогнать автомобиль. Для этого он выехал на встречную полосу, но до перекрестка не успел совершить маневр. Налево, прямо под едущую по встречке машину, поворачивал ВАЗ-210740, в который врезался нарушитель.

— С травмой головы в больницу доставлен 68-летний водитель «семерки». Спровоцировавший ДТП 22-летний водитель «пятерки» не пострадал, стаж вождения местного жителя 2,5 года, за это время четыре раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На водителя-нарушителя составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД). Гражданину грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. По факту аварии проводится проверка.