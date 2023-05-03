Годовалая девочка утонула в самодельном пруду на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В селе Прасковея Буденновского округа Ставрополья в самодельном декоративном пруду утонула годовалая девочка. По данным следствия, днем 2 мая малышка оступилась и упала в водоем, но выбраться у нее не получилось.

После этого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кто стал фигурантом дела, не сообщается. Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, опрашивают свидетелей и выполняют другие действия.

— В настоящее время следователем СК России назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, – пишет пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На минуту оставили одну: годовалая девочка утонула в домашнем пруду бабушки на Ставрополье

На Ставрополье годовалый ребенок утонул в декоративном пруду (Подробности)