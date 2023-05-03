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НовостиПроисшествия3 мая 2023 11:51

Годовалая девочка утонула в самодельном пруду на Ставрополье

Следователи разбираются в причинах произошедшего, возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В селе Прасковея Буденновского округа Ставрополья в самодельном декоративном пруду утонула годовалая девочка. По данным следствия, днем 2 мая малышка оступилась и упала в водоем, но выбраться у нее не получилось.

После этого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кто стал фигурантом дела, не сообщается. Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, опрашивают свидетелей и выполняют другие действия.

— В настоящее время следователем СК России назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, – пишет пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

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