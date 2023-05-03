О корпоративных проектах для молодежи рассказали «Россети Северный Кавказ» на Кавказской инвестиционной выставке

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Пленарная сессия «Особенности рынка труда в СКФО. Кадровый оператор: потенциал и перспективы» на площадке Кавказской инвестиционной выставки-2023 затронула важные вопросы, касающиеся новшеств и возможностей в данном направлении.

На примере группы «Россети Северный Кавказ» был проанализирован вклад работодателя в развитие кадрового потенциала региона – реализация комплексных корпоративных проектов для молодежи – школьников, студентов и молодых специалистов.

«Энергокомпанией взят курс на предоставление активным, мотивированным на развитие и работу в электроэнергетике, имеющим способности к точным наукам ребятам Северного Кавказа возможности стать частью крупнейшей электросетевой компании региона», - отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков.

Компания также поддерживает талантливых школьников, повышения их мотивацию к обучению по программам энергетической направленности и последующего трудоустройства.

Электросетевая компания немалое значение придает практико-ориентированной подготовке кадров, активно взаимодействуя с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования. Для профессиональной адаптации молодых специалистов – вчерашних выпускников - применяется система наставничества.

Сергей Поляков обозначил особенности реализации в электросетевой компании корпоративной молодежной политики, роли Совета молодежи группы «Россети Северный Кавказ».

Докладчик также рассказал участникам выставки об участии молодых специалистов компании в различных всероссийских и международных форумах и фестивалях, что способствует приобретению новых знаний, развитию интеллектуального и творческого потенциала.