В центре Ставрополя задержали пьяного водителя на виляющем автомобиле

В центре Ставрополя поймали пьяного водителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В социальных сетях появилась информация о пьяном водителе, который ездил по центру Ставрополья, виляя автомобилем из стороны в сторону и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Автоинспекторы нашли автомобилиста, который оказался 25-летним жителем Михайловска с признаками опьянения.

— Гражданин прошел освидетельствование на месте, алкогольное опьянение установлено не было. Гражданину предложили проехать в наркологический диспансер,от чего он отказался отказался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На гражданина составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ проходить тест на опьянение в наркодиспансере. Автомобилисту грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф суммой в 30 тысяч рублей. Машину забрали на штрафстоянку.