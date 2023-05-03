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НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:16

В центре Ставрополя задержали пьяного водителя на виляющем автомобиле

На гражданина составлен протокол
Данил ЮРКОВ
В центре Ставрополя поймали пьяного водителя

В центре Ставрополя поймали пьяного водителя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В социальных сетях появилась информация о пьяном водителе, который ездил по центру Ставрополья, виляя автомобилем из стороны в сторону и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Автоинспекторы нашли автомобилиста, который оказался 25-летним жителем Михайловска с признаками опьянения.

— Гражданин прошел освидетельствование на месте, алкогольное опьянение установлено не было. Гражданину предложили проехать в наркологический диспансер,от чего он отказался отказался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На гражданина составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ проходить тест на опьянение в наркодиспансере. Автомобилисту грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф суммой в 30 тысяч рублей. Машину забрали на штрафстоянку.