Пьяного уроженца Ставрополья с пневматическим пистолетом поймали в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба УВО ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Ставропольского края. Гражданин поссорился с двумя местными жителями. Во время конфликта он достал пневматический пистолет, которым начал угрожать оппонентам.

— Местные жители сообщили о вооруженном неадекватном хулигане в правоохранительные органы, после чего по данному адресу прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили правонарушителя в салоне его автомобиля «ВАЗ-2112», припаркованного здесь же, – сообщает пресс-служба УВО ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Пистолет лежал на резиновый коврик около сиденья. Правоохранители задержали нарушителя и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. С места задержания сотрудники изъяли пневматический пистолет Макарова. О дальнейшей судьба ставропольца не сообщается.