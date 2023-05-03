В Дагестане появится самый крупный сад фундука в России

Кавказская инвестиционная выставка организована Фондом Росконгресс и Министерством экономического развития РФ. Фото: vtb.ru

Во втором квартале 2023 года планируется завершить закладку садов в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Общая площадь насаждений увеличится на 1,3 тыс. гектаров благодаря финансированию по льготной программе Минсельхоза РФ №1528 (семилетний кредит в размере 700 млн рублей компании «Полоса» предоставит ВТБ) и достигнет 2,8 тыс. гектаров, из которых 2,2 тыс. — плантации фундука. Соглашение об этом было подписано на Кавказской инвестиционной выставке, организованной Фондом Росконгресс и Министерством экономического развития РФ.

Таким образом, в республике появится самый большой сад фундука в России. Кроме того, увеличится площадь яблоневых, грушевых и черешневых садов и продолжится промышленную закладку миндаля и киви.

«Северный Кавказ — один из регионов, где сложились самые благоприятные природные условия для развития садоводства и ореховодства. Садоводы успешно пользуются этим преимуществом. В отрасли промышленного производства орехоплодных — это первая программа, профинансированная ВТБ. Проект предприятия уникальный и амбициозный: в России нет садов фундука такой площади. Его реализация позволит значительно снизить объем импорта данных орехов в страну», — прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

На сегодня общий кредитный лимит, установленный компании «Полоса», составляет 1,9 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей — на инвестиционные цели. В 2024 году компания планирует завершить строительство фруктохранилища вместимостью 11,5 тыс. тонн продукции на юге Дагестана.

«Свой питомник фундука площадью 40 гектаров дает возможность не беспокоиться о посадочном материале. Госпрограммы позволяют привлекать необходимые средства для реализации инвестпроекта на оптимальных условиях», − отметил Омар Абдулмуталибов, генеральный директор ООО «Полоса».

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