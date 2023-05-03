Жительница Ставрополя повелась на уловки мошенника и потеряла 2,3 млн рублей

Мошенник обманул жительницу Ставрополья на 2,3 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе к сотрудникам полиции пришла 59-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка.

Собеседник рассказал о попытке взять кредит на ее имя. Чтобы защититься от незаконной операции, самой граждане предложили взять «зеркальный кредит» и перечислить все деньги на якобы безопасные счета.

— Действуя по инструкции злоумышленника, женщина перевела на указанный счет более 2,3 млн рублей. Спустя время, когда деньги не поступили гражданке на счет, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против мошенника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ищут злоумышленника. Расследование продолжается.