На Ставрополье за кражу ювелирных украшений у знакомой осудят местного жителя

Жителя Ставрополья осудят за кражу у знакомой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Изобильненском округе Ставрополья под суд пойдет 36-летний житель поселка Солнечнодольска, обвиняемый в краже. Потерпевшая знакомая некоторое время жила у злоумышленника, который воспользовался уходом женщины из дома и украл ее золотые украшения, после чего сдал их в ломбард, а деньги потратил.

Гражданина задержали, против него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В настоящее время расследование завершено.

— В настоящее время похищенное изъято и после проведения необходимых процессуальных действий возвращено законной владелице. Следствием собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности мужчины, – пишет ведомство.

Материалы дела направлены в суд. Там решиться судьба обвиняемого.