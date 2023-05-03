Массовые мероприятия в Невинномысске на 9 мая отменили Фото: Иван МАКЕЕВ

В Невинномысске отказались от массовых мероприятий в честь Дня Победы 9 мая, однако их проведут до 8 мая включительно. Как сообщил мэр города Михаил Миненков, в честь 78-й годовщины проводятся детские, молодежные и спортивные события, посвященные дате.

— 9 мая в этом году проводим индивидуально. Без митингов, вальса, парада, полевой кухни, концертных программ и без салюта! Уверен, все понимают, что сегодня безопасность – это главное! – написал мэр в социальных сетях.

Миненков попросил возложить цветы в частном порядке, без массового сбора людей. Тем временем в Ставрополе во всю готовятся к параду и даже перекрывают улицы, чтобы отрепетировать праздник.

А 9 мая в Ставрополе перекроют 23 улицы. Ограничение введут с 6:00 по 00:00, и автомобилистам придется продумывать маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге.