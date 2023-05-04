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НовостиПроисшествия4 мая 2023 6:31

Подрядчик в Буденновском округе Ставрополья обманул администрацию на полмиллиона

Он занимался ремонтом стелы на въезде в муниципалитет, но стоимость материалов оказалась завышена
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновском округе Ставрополья на подрядчика завели дело за мошенничество. Фирма и администрация муниципалитета заключили контракт на строительство стелы на въезде в округ. Сумма договора составила 3,5 млн рублей. Подрядчик решил получил больше денег, поэтому пошел на преступление.

— В целях получения незаконной прибыли при сдаче работ заказчику указал в финансово – отчетных документах завышенные сведения о стоимости примененных строительных материалов на сумму 547 920 рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

О преступлении узнали. Правоохранители рассмотрели документы, приехали на стелу и убедились в нарушении.

— В отношении подозреваемого Следственным отделом ОМВД России «Буденновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На данный момент собираются доказательства вины подрядчика. Расследование продолжается, после материалы передадут в суд.