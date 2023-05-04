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НовостиПроисшествия4 мая 2023 6:40

Школы Пятигорска эвакуируют после сообщений о минировании

Правоохранительные органы выехали на место
Данил ЮРКОВ
В Пятигорске поступили угрозы минирования в школы

В Пятигорске поступили угрозы минирования в школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске в целый ряд школ поступили сообщения с угрозой минирования зданий. После этого началась эвакуация детей и учителей, а на место вызвали правоохранительные органы, чтобы осмотреть учреждения на предмет взрывчатых веществ. Об этом сообщил мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.

— В ряд школ города поступили сообщения с угрозами о минировании. В соответствии с установленным алгоритмом учителя проводят мероприятия по обеспечению безопасности детей. Отрабатываем сообщения вместе с правоохранительными органами, – написал мэр Пятигорска в соцсетях.

После приезда сотрудников начнется поиск взрывчатки. Если ее не найдут, учреждения продолжат работать в штатном режиме. В противном случае правоохранители обезвредят опасную находку.