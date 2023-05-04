Адвокат, экс-адвокат и житель Ставрополья решили обмануть иностранца на 1,5 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Лермонтове на Ставрополье адвокат адвокатской палаты КЧР, бывший адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов и местный житель попались на мошенничестве. Злоумышленники нашли иностранца, которого грозили депортировать на родину. Фигуранты предложили за 1,5 млн помочь человеку, убедив суд не вывозить его из России.

— При этом реальной возможностью повлиять на принятие судом решения адвокат и его подельники не располагали. При передаче денежных средств злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении фигурантов. Деньги правоохранители изъяли как вещественные доказательства.

— По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.