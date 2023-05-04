В выходные и праздники на Ставрополье ожидаются ливни и похолодание до +9 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье ожидается солнечное окончание рабочей недели. В ближайшие три дня, с 4 по 6 мая, в регионе не ожидается осадков, а температура воздуха поднимется до +20-25 градусов.

А вот в выходные и праздничные дни в крае ожидается резкое ухудшение погоды и похолодание. Об этом «КП» рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

— В выходные и праздничные дни, к сожалению, ожидаются сильные дожди, существенное похолодание. Если 7 мая на территории края ожидается +15-18, но возможны сильные дожди, грозы и даже град, то 8-9 сохранятся дожди и значительно похолодает. Температура уже не превысит 9-14 градусов, – рассказала Светлана Пьянова.

Ставропольский гидрометцентр также радует теплой погодой до субботы, 6 мая. По его данным, температура воздуха поднимется до +27 градусов, сильного ветра и осадков не ожидается. И все же уже 7 мая погода может сильно ухудшиться.