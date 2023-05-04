В Ставрополе без вести пропала 71-летняя Клавдия Киселева (Васильева)

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Ставрополе 3 мая 2023 года 71-летняя Клавдия Киселева (Васильева) вышла из дома, но так и не вернулась обратно. Родственники пенсионерки начали поиски пропавшей. Приметы Клавдии Киселевой сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Особые приметы: глаза разного цвета. Приметы: рост: 152 сантиметров. Телосложение: нормальное. Волосы: седые. Цвет глаз: зелено-карие, – сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

На момент пропажи пенсионерка была одета в синее пальто, черные брюки,темно-синие мокасины. Если у кого-то есть информация по поводу пропавшей, просьба обратиться по номерам – 8 (800) 700-54-52 или 112.