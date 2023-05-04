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НовостиПроисшествия4 мая 2023 11:02

Пожар возле завода на Ставрополье потушили на площади 500 квадратных метров

Погибших и пострадавших нет
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье удалось потушить взорвавшиеся бочки с мазутом, которые впоследствии начали гореть. Сперва огонь распространился на площади 100 квадратных метров, однако позже пожар увеличился до 500 квадратных метров. О ликвидации возгорания сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Шпаковский муниципальный округ, хутор Ташла, улица Заводская, 5. Пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, – пишет ведомство.

При этом прокуратура начала проверку по факту пожара. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами. Ведомство даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности