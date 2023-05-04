Две 17-летние и одна 18-летняя девушки попались с наркотиками на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кировском округе Ставропольского края закончили расследование уголовного дела против трех подростков. С май по август 2022 года обвиняемые, две 17-летние и одна 18-летняя, группой курьеров распространяли наркотики на территории Новопавловска и Зеленокумска. О преступлении узнали правоохранительные органы, злоумышленниц задержали.

— Общая масса [изъятых – Прим.] наркотических средств составила 33,59 граммов. Преступная деятельность девушек была пресечена сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД России, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против девушек возбудили уголовные дела за два преступления по пункту «а» части 4 статьи 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств совершенные организованной группой), и одного преступления по пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере).

Следователи собрали достаточно доказательств вины гражданок, уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Там решиться судьба обвиняемых девушек. За все преступления им грозит крупный срок.