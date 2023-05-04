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НовостиПроисшествия4 мая 2023 11:47

Пьяный житель Ставрополья взял 14-летнего сына в качестве трезвого водителя

Гражданину грозит крупный штраф и наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Данил ЮРКОВ
Пьяный отец посадил несовершеннолетнего сына за руль

Пьяный отец посадил несовершеннолетнего сына за руль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Андроповском округе Ставропольского края автоинспекторы остановили отечественный автомобиль, за рулем которого сидел очень молодой на вид водитель. На пассажирском сидении находился взрослый мужчина в состоянии опьянения. Во время разбирательств стало ясно – отец дал управление сыну, так как был пьяный. Правда, это решение все равно нарушило закон.

— В отношении отца собран материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу, заведомо не имеющему прав), штрафные санкции предусматривают штраф 30 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также на него составили материал по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и защите несовершеннолетних. Его направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Машину забрали на штрафстоянку, но зато отцу несовершеннолетнего водителя не грозит лишение прав.