Пьяный житель Ставрополья взял 14-летнего сына в качестве трезвого водителя

Пьяный отец посадил несовершеннолетнего сына за руль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Андроповском округе Ставропольского края автоинспекторы остановили отечественный автомобиль, за рулем которого сидел очень молодой на вид водитель. На пассажирском сидении находился взрослый мужчина в состоянии опьянения. Во время разбирательств стало ясно – отец дал управление сыну, так как был пьяный. Правда, это решение все равно нарушило закон.

— В отношении отца собран материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу, заведомо не имеющему прав), штрафные санкции предусматривают штраф 30 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также на него составили материал по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и защите несовершеннолетних. Его направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Машину забрали на штрафстоянку, но зато отцу несовершеннолетнего водителя не грозит лишение прав.