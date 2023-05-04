«Россети Северный Кавказ» способствуют обеспечению продовольственной безопасности Ставрополья

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Новый участок воздушной линии 10 кВ протяженностью 1,5 км построили в Предгорном округе Ставропольского края. Там же, на территории земель Неженского сельсовета, энергетики филиала «Ставропольэнерго» установили трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА.

Это позволит обеспечить электричеством ферму. Ранее специалисты присоединили к сетям «Россети Северный Кавказ» энергопринимающие устройства хозяйства по выращиванию винограда в хуторе Верблюдогорка.

- Всего с начала текущего года энергетики филиала «Ставропольэнерго» подключили к энергосетям компании 20 крупных и мелких производств., – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

В последние годы на территории Ставропольского края успешно реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства». Ее реализации способствует развитию энергетической инфраструктуры.