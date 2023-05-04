Расчленившие восьмимесячную дочь жители Ростова отрицают вину на допросах

Жители Ростова, подозреваемые в убийстве ребенка, отрицают вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове продолжают расследование жуткого преступления – родители убили и расчленили восьмимесячную дочь. По версии следствия, подозреваемые пытались избавиться от следов преступления, остатки злоумышленники спрятали в холодильник. Коллеги из «КП-Ростов-на-Дону» выяснили, какие показания дают супруги.

По словам источника издания, оба полностью отрицают вину в преступлении. 33-летний мужчина заявляет, что не знает, как останки дочери оказались в холодильнике. При этом 23-летняя женщина как-то обмолвилась следователям, что тело расчленили, чтобы избавиться. Но после она говорить отказалась.

Мать девочки самостоятельно обратилась в полицию об исчезновении дочери. По словам подозреваемой, в дверь квартиры позвонил неизвестный, который брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Когда женщина пришла в себя, ребенка не оказалось в колыбельке.

Правда, супруги путались в показаниях, а после обысков история подозреваемых рассыпалась. Против них возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Расследование продолжается.