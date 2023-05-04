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НовостиПроисшествия4 мая 2023 12:48

Житель Железноводска получил 7 лет «строгача» за обман трех граждан на 7,6 млн

Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован
Данил ЮРКОВ
Житель Железноводска получил срок за обман трех жителей Ставрополья

Житель Железноводска получил срок за обман трех жителей Ставрополья

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье осудили 35-летнего ранее судимого жителя Железноводска за мошенничество на 7,6 млн рублей. Злоумышленник убедил трех граждан в возможности купить квартиры в Москве по заниженным ценам. По словам ныне осужденного, у него есть большой опыт в продаже недвижимости и связи в правительстве.

— Получив денежные средства в общей сумме 7,6 млн. рублей, преступник отказался выполнять взятые на себя обязательства по покупке квартир, потратив деньги по своему усмотрению, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В суде признали вину злоумышленника и приговорили к 7 годам в колонии строгого режима.