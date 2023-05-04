СКФУ обсудил с делегацией Катара научное сотрудничество между странами

Ведущие университета Катара заинтересованы в обмене опытом с СКФУ. Фото: ncfu.ru

Представители Северо-Кавказского федерального университета на Кавказской инвестиционной выставке обсудили возможности сотрудничества с послом Катара Ахмедом Бин Насер Аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ведущие университета Катара заинтересованы в обмене опытом с СКФУ. Научные сообщества могут эффективно взаимодействовать в создании инновационных технологий в области пищевой инженерии и нефтегазового дела.

В рамках мероприятия ректор СКФУ Дмитрий Беспалов подписал соглашения со «Сбербанком».

В рамках фестиваля ректор СКФУ Дмитрий Беспалов подписал соглашения со «Сбербанком». Фото: ncfu.ru

- Отмечу, что в партнерстве с Федерацией спортивного туризма России и студенческим спортивным союзом мы учредили Лигу спортивного туризма. Это еще один вектор развития отрасли, который вызывает особый интерес у молодежи и обладает колоссальным потенциалом, - отметил ректор СКФУ Беспалов.

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