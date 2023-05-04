За незаконное изготовление оружия жителю Ставрополья грозит срок

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Степновском округе Ставропольского края против 36-летнего жителя села Озерного возбудили уголовное дело. Гражданину грозит срок за незаконное изготовление оружия. Сотрудники полиции узнали о преступлении и приехали домой к ставропольцу, где подтвердили информацию.

— В ходе обыска в домовладении гражданина оперативники обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, признанный проведенной экспертизой огнестрельным оружием, в конструкцию которого внесены изменения, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданин сознался в содеянном и сказал, что изготовил оружие и хранил для личного пользования. Теперь на него завели дело по части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Расследование продолжается.