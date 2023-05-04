В Пятигорске девушка под наркотиками пыталась сбыть запрещенные вещества

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Пятигорске правоохранители патрулировали город и заметили странную девушку, которая странно себя вела. При виде полицейских она начала вести себя неадекватно и пыталась скрыться от них. И все же сбежать не удалось – сотрудники задержали 26-летнюю гражданку и доставили в отделение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В отношении нее был составлен административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление или психотропных веществ наркотических средств без назначения врача). Кроме того, в ходе личного досмотра в присутствии понятых у гражданки было обнаружено 11 свертков с порошкообразным веществом, – пишет ведомство.

Экспертиза показала, что в свертках находился метилэфедрон общей массой около четырех граммов. Задержанная рассказала, что планировала сбыть наркотики на территории курорта.

Правда, совершить преступлении у нее не получилось. Против гражданки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование продолжается.