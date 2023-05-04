Водителя из Ставрополя поймали в Михайловске за пьяное вождение

Пьяного водителя из Ставрополя поймали в Михайловске Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Михайловске поймали 39-летнего жителя Ставрополя. Граждане обратились к автоинспекторам с сообщением о пьяном водителе. Сотрудники нашли злоумышленника и остановили автомобиль. Гражданин имел признаки опьянения, хотя утверждал, что не пил. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Мужчина утверждал, что не употреблял спиртное перед поездкой и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие почти 0,6 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет ведомство.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Материал направили в Мировой суд, водителю грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.