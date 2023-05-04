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НовостиПроисшествия4 мая 2023 14:45

Судимый житель Ставрополья пробрался в дом к женщине и украл ювелирные украшения

Против него возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Житель Ставрополья украл у незнакомки украшения на 200 тысяч рублей

Житель Ставрополья украл у незнакомки украшения на 200 тысяч рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Георгиевском округе Ставропольского края к полицейским обратилась местная жительница с заявлением о краже. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Правоохранители начали искать вора и узнали, что к преступлению причастен 30-летний ранее судимый житель села Обильного.

— В отделе внутренних мужчина в содеянном сознался, пояснив, что проник в квартиру через окно, похитил плетеную коробку с ювелирными изделиями, сдал золото в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается, после чего материалы передадут в суд на рассмотрение.