В селе на Ставрополье произошла авария на гидротехнических сооружениях

Фото: социальные сети

В Кочубеевском округе Ставропольского края, селе Надзорное, произошла внештатная ситуация на гидротехнических сооружениях Невинномысского канала. Из-за этого произошел потоп, вода прошла в дома граждан и повредила их. По словам губернатора Владимира Владимирова, авария устранена.

При этом граждане жаловались на то, что не могут связаться с ответственными органами. Справляться со стихией приходилось самостоятельно. На данный момент вода уходит из жилищ местных жителей, но сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.

— Сейчас муниципальная администрация проводит подворовые обходы, чтобы определить ущерб. Надо действовать оперативно и ничего не упустить. За ситуацией слежу. Сейчас вода уходит, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.