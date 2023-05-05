Малый бизнес городов России получил существенную поддержку от банка Уралсиб

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

География дистанционного обслуживания малого бизнеса от банка Уралсиб продолжает расширяться. Программа получила название «Новые города». Она включает в себя населенные пункты, где нет «физического» присутствия банка и его отделений.

Сегодня в числе «Новых городов» уже значатся Чебоксары, Балашиха, Астрахань, Калуга, Киров, Кострома и Мурманск, а также Псков, Реутов, Саранск, Иваново, Йошкар-Ола, Оренбург, Сыктывкар и Тольятти.

Теперь в этих городах, не выходя из дома или офиса, предприниматели могут открывать счета, депозиты, подключать эквайринг, оформлять бизнес-карты и осуществлять другие операции. Можно получать помощь специалистов, консультации по продуктам и услугам. Предусмотрена поддержка менеджеров, которые приедут, чтобы помочь правильно составить финансовые документы. Время и место для встреч выбирает клиент. Большинство операций уже можно совершать в удобном, безопасном интернет-банке либо в мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

Чтобы узнать больше, оформить заявку на открытие расчетного счета, достаточно зайти на сайт банка либо позвонить по телефону 8-800-700-77-16 (звонок по России бесплатный). Или обратиться с вопросом к специалисту в любом ближайшем отделении. И предпринимателям, и просто клиентам, Уралсиб всегда готов предложить широкую линейку финансовых продуктов и услуг, а также удобные нефинансовые сервисы.

По исследованиям портала «Эксперт РА» за 2022 год, Уралсиб входит в первую десятку российских банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса. Клиентам предлагается большой спектр сервисов, начиная от дистанционного, практически моментального обслуживания, до бесплатного обучения ведению дел от лучших специалистов различных отраслей и разбору кейсов онлайн. Уралсиб – это банк комплексных решений для бизнеса.

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