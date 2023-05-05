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НовостиОбщество5 мая 2023 10:35

Малый бизнес городов России получил существенную поддержку от банка Уралсиб

Сразу в нескольких регионах страны запустили программу для МСБ «Новые города»
Василина КОПЫЛОВА
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

География дистанционного обслуживания малого бизнеса от банка Уралсиб продолжает расширяться. Программа получила название «Новые города». Она включает в себя населенные пункты, где нет «физического» присутствия банка и его отделений.

Сегодня в числе «Новых городов» уже значатся Чебоксары, Балашиха, Астрахань, Калуга, Киров, Кострома и Мурманск, а также Псков, Реутов, Саранск, Иваново, Йошкар-Ола, Оренбург, Сыктывкар и Тольятти.

Теперь в этих городах, не выходя из дома или офиса, предприниматели могут открывать счета, депозиты, подключать эквайринг, оформлять бизнес-карты и осуществлять другие операции. Можно получать помощь специалистов, консультации по продуктам и услугам. Предусмотрена поддержка менеджеров, которые приедут, чтобы помочь правильно составить финансовые документы. Время и место для встреч выбирает клиент. Большинство операций уже можно совершать в удобном, безопасном интернет-банке либо в мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

Чтобы узнать больше, оформить заявку на открытие расчетного счета, достаточно зайти на сайт банка либо позвонить по телефону 8-800-700-77-16 (звонок по России бесплатный). Или обратиться с вопросом к специалисту в любом ближайшем отделении. И предпринимателям, и просто клиентам, Уралсиб всегда готов предложить широкую линейку финансовых продуктов и услуг, а также удобные нефинансовые сервисы.

По исследованиям портала «Эксперт РА» за 2022 год, Уралсиб входит в первую десятку российских банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса. Клиентам предлагается большой спектр сервисов, начиная от дистанционного, практически моментального обслуживания, до бесплатного обучения ведению дел от лучших специалистов различных отраслей и разбору кейсов онлайн. Уралсиб – это банк комплексных решений для бизнеса.

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