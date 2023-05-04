Денис Майданов посетил патриотический митинг в СтГАУ

Фото: СтГАУ

Депутат Госдумы и заслуженный артист России Денис Майданов посетил Ставропольский аграрный университет. Вместе со студентами он поучаствовал в патриотическом мероприятии, посвященном Великой Отечественной войне. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе вуза.

В преддверии Дня Победы в СтГАУ организовали интерактивную выставку «Навстречу Победе», рассказывающую об истории и роли здания университета в годы Великой Отечественной войны. На одной из секций также были представлены ретро-автомобили и военная техника, а рядом работала полевая кухня. Открывали мероприятие митингом у обелиска «Вечная слава сотрудникам, студентам и преподавателям Ставропольского сельхозинститута, павшим на фронтах Великой Отечественной войны», который посетил Майданов.

- Этот праздник - навеки в судьбе России и судьбе каждого из нас. Именно в этот день мы всегда с особой теплотой, проникновением и чувством, с особыми словами благодарности обращаемся в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, в адрес тружеников тыла, детей войны. Мы с особыми словами обращаемся нашим студентам и молодежи, потому что для нас очень и очень важно хранить память об этой войне, - отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Все участники митинга, в том числе - Деним Майданов, хором спели песню «День Победы». А во дворе вуза развернули одну из самых больших копий Знамени Победы, общая площадь которой составляет 360 квадратных метров.