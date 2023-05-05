Прокуратура и СКР проверяют информацию об избиении школьницы в Ставрополе

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе после появления в сети видео с избиением школьницы сверстниками прокуратура и СКР начали проверку. Родители потерпевшей опубликовали эти кадры, чтобы придать огласке. На них видно, как девочка получает удары по голове и телу, а также оскорбления и угрозы.

— По данному факту начата проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, – пишет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ссора между школьниками произошла из-за некого мальчика и его сестры, но детали пока что неизвестны. Правоохранительные органы заинтересовались историей. Инспекторы по делам несовершеннолетних начали выяснять обстоятельства.

— По данному факту следственными органами проводится проверка, ход, окончательная правовая оценка случившегося и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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