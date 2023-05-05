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НовостиПроисшествия5 мая 2023 7:15

Школьница пострадала в аварии из-за проезда на красный свет в Ставрополе

Автоинспекторы выясняют, кто нарушил правила и спровоцировал ДТП
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе выезд на перекресток на красный сигнал светофора стал причиной, по которой пострадала 11-летняя девочка. Правда, автоинспекторам еще предстоит выяснить, кто нарушил правила дорожного движения.

Авария произошла на пересечении проспекта Российского и улицы Перспективной. Там врезались «БМВ 550» и «Фольксваген Тигуан». По инерции «БМВ» въехал в дорожное ограждение. В ДТП пострадала только школьница – она получила травму головы. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

— За рулем «БМВ» находилась мать пострадавшей, 37-летняя местная жительница, которая за последние два года пять раз привлекалась к ответственности за нарушение скоростного режима. В момент ДТП гражданка была трезва, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель другой машины, 31-летний гражданин, также был трезвый. Злостным нарушителем ПДД он не является. По факту аварии проводится проверка.