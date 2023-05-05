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НовостиПроисшествия5 мая 2023 7:22

Начинающая водитель в Ставрополе устроила тройное ДТП с КАМАЗом и легковушкой

Автомобилистка получила перелом ребер
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе накануне днем на Старомарьевском шоссе водитель «Лады Приоры» врезалась в КАМАЗ, которые стоял в крайней полосе на аварийных огнях. По инерции легковушка вылетела на встречную среднюю полосу, где создала помеху ВАЗ-21154, который не смог остановиться перед появившейся машиной. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— Перелом ребер и травму головы получила 28-летняя водитель «Приоры», жительница села Надежда. Пострадавшая имеет водительский стаж 2,5 года, за это время несколько раз привлекалась к ответственности за нарушение скоростного режима и тонировку, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На момент аварии гражданка была трезвая, а на автомобиле не было тонировки. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками.