В преддверии Дня Победы в Ставрополе с 6 по 8 мая пройдут мероприятия

В Ставрополе с 6 по 8 мая пройдут массовые мероприятия ко Дню Победы Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 6 по 8 мая в Ставрополе пройдут предпраздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Жителям и гостям города обещают культурные, спортивные и патриотические события – концерты, встречи с ветеранами, кинопоказы, спектакли, эстафеты и велопробег. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Сперва в субботу, 6 мая, на трех площадках будут проходить ярмарки выходного дня – еще одна будет в воскресенье, 7 мая. В 10:00 начнется легкоатлетическая эстафета среди школьников и студентов на площади Ленина. Концерт «Сияй, Великая Победа» начнется на улице Магистральной, 16/1 в 11:00.

— В молодежном центре «Мир» в 12:00 покажут художественный фильм «Рядовой Чээрин». Также этот фильм можно посмотреть в 18:00 в парке Победы и в 19:00 в культурном пространстве «Ставрополец», – пишет ведомство.

Также гостям и жителям предлагают встретиться с ветеранами флота «Морской флот сражается» в библиотеке №3 в 16:00.

В воскресенье, 7 мая, откроют четвертую площадку ярмарки выходного дня. В 10:00 начнется велопробег «Спасибо деду за Победу» на площади 200-летия. К нему может присоединиться каждый желающий. В 16:00 в театре-гостиной «Гармония» состоится премьера спектакля «Коричневый дурман». А в «Ставропольце» в 19:00 начнут показывать «В кадре – Победа».

В понедельник, 8 мая, фронтовые бригады «Zа Победу» выступят на концертных площадках возле домов, где проживают ветераны ВОВ. Концерты будут проходить весь день. В 15:30 на стадионе «Электроавтоматика» закончится краевой автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая». Программа «Моя весна. Моя Победа!» пройдет в 17:00 в сквере на проспекте Юности.