Участники экологических соревнований собрали более двух тонн мусора в Ставрополе

В последний день апреля в Ставрополе при поддержке Сбера состоялся Весенний кубок чистоты. Более 180 участников за полтора часа очистили от почти 2,5 тонн мусора урочище Мамайская Лесная Дача.

Весенний кубок чистоты проходит в рамках проекта Чистые игры. Участники объединились в 44 команды и посоревновались в сборе и сортировке мусора за памятные призы. Совместными усилиями ставропольчане вынесли из Мамайского леса 90 мешков пластика, 17 мешков металла, 43 мешка стекла, 180 кг покрышек и 107 мешков смешанного мусора. Кроме того, участники собрали 341 батарейку, каждая из которых способна отравить до 20 кв. метров плодородной почвы. Каждая из перечисленных категорий отходов отправлена на соответствующую переработку.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Чистые игры продолжают собирать вокруг себя все больше неравнодушных жителей Ставрополья. Соревнования вновь побили собственный рекорд как по числу участников, так и по количеству отправленных на переработку отходов. Со своей стороны мы продолжаем поддерживать экологическую повестку региона и приглашаем ставропольчан 20 мая на Зеленый марафон, собранные средства от которого пойдут на восстановление наших лесов».

Отдельным блоком Весеннего кубка чистоты стал творческий конкурс. Участники собирали необычные «артефакты», а затем придумывали и презентовали их историю. Параллельно с соревнованиями проходил мастер-класс по росписи экосумок. Все желающие ушли с шоперами, украшенными своими руками. А завершились Чистые игры масштабным пикником.

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