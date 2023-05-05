Народные артисты посадили деревья на акции «Сад памяти» в Ставрополе

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на Российском проспекте «Сад памяти» пополнился новыми деревьями. На Российском проспекте посадили новые растения, в мероприятии приняли участие народные артисты Лев Лещенко и Анатолий Ярмоленко. Об этом сообщили в пресс-службе города Ставрополя.

В прошлом году в Ставрополе народные артисты Лев Лещенко, Анатолий Ярмоленко, Лариса Долина, Ольга Кормухина, и Андрей Лабжонидзе приняли участие в проекте «Сад памяти». На Российском проспекте тогда появились 77 молодых лип, кленов и елей.

— Для нас огромная честь и удовольствие снова посетить чудесный город Ставрополь и поучаствовать в акции «Сад памяти». Очень хотел приехать и посмотреть, как поживает дерево, которое в этом саду я посадил в прошлом году во время фестиваля «Солдатский конверт», – рассказал Лев Лещенко.

Кроме того, в мероприятии приняли участие конкурсанты «Солдатского конверта». «Сад памяти» впервые провели в 2020 году с целью увековечить погибших в Великой Отечественной войне.