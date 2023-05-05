В Ставрополе пройдет еще один концерт конкурса «Солдатский конверт-2023»

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

На Крепостной горе в Ставрополе 5 мая пройдет еще один концерт фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2023». Жители и гости города вчера, 4 мая, смогли послушать выступления солистов и вокальных коллективов, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Программа финального дня продолжится на сцене Ставропольского ДКиС репетициями заключительного концерта. Сегодня все 24 конкурсанта отточат свои номера, чтобы достойно завершить праздник таланта, – пишет ведомство.

Свои песни также споют Лев Лещенко, Денис Майданов, Зара, Анатолий Ярмоленко и группа «Наши». Мероприятие начнется в 18:00. Для фестиваля это последний концерт, на котором состоится его закрытие и будут озвучены и награждены победители. Они получат дипломы и статуэтки.