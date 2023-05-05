Жителя Ставрополья, примкнувшего к ВС Украины, задержали за госизмену

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На Ставрополье местного жителя подозревают в государственной измене. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю, гражданин вступил в ряды батальона «Азов»*.

В апреле 2023 года он хотел вылететь из аэропорта в Минеральных Водах в Украину транзитом через Турцию. Там он планировал принять участие в боевых действиях против военнослужащих России.

— При попытке пересечения Государственной границы РФ злоумышленник был задержан сотрудниками Управления. В отношении указанного гражданина возбуждены уголовные дела, – сообщает ведомство.

Против злоумышленника возбудили дело по части 1 статьи 30, статьи 275 (Государственная измена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в террористической организации). На допросе гражданин сознался в содеянном. Доказательства вины подозреваемого собираются правоохранителями, расследование продолжается.

* Запрещенная в России террористическая организация.