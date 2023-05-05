Военнослужащего в Пятигорске арестовали на 25 суток за нарушение устава

Фото: пресс-служба судов Ставропольского края

В Пятигорске гарнизонный суд рассмотрел материал о грубом дисциплинарном проступке военнослужащего. С 28 по 29 марта 2023 года он был дневальным по роте, но отказался выполнять свои обязанности.

По уставу солдат должен был навести порядок в подразделении технической роты. А его отказ посчитали нарушением. Материалы направили в Пятигорский гарнизонный суд, чтобы наказать военнослужащего.

— Совершил грубый дисциплинарный проступок, предусмотренный абзацем 10 части 2 статьи 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих», – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Военного признали виновным в нарушении устава. Ему назначили дисциплинарный арест сроком на 25 суток с содержанием на гауптвахте. Приговор пока что не вступил в законную силу.